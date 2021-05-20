ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Οι λιγοστές καλές φάσεις από τον αγώνα ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα

Από
Themasports.com
-
0
15

Δείτε τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού της 12ης αγωνιστικής του β’ γκρουπ, ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Νέα Σαλαμίνα στο ΓΣΠ.

Το βίντεο: 