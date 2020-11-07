ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Oι καλύτερες φάσεις από τον αγώνα Εθνικός – ΑΠΟΕΛ στο ντεμπούτο Μακάρθι

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Ο Εθνικός υποδέχθηκε τον ΑΠΟΕΛ στο Δασάκι για τη 10 αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης: