ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Ο συμβιβασμός στο ΓΣΠ ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ

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Δείτε τα στιγμιότυπα από τον φιλικό αγώνα προετοιμασίας ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ, που έληξε στην ισοπαλία με σκορ 1-1.

Το βίντεο: 