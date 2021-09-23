ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Η πρόκριση του Απόλλωνα επί της Ολυμπιάδας Λυμπιών

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Δείτε τα στιγμιότυπα του αγώνα κυπέλλου ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Ολυμπιάδα Λυμπιών, με τους κυανόλευκους να επικρατούν με 3-1.

Το βίντεο: