ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Έτσι ήρθε το «διπλό» της Ανόρθωσης στο ΓΣΠ

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Δείτε τα στιγμιότυπα του ντέρμπι στο ΓΣΠ ανάμεσα σε Ομόνοια και Ανόρθωση, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το βίντεο: 