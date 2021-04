Στη Γιουνάιτεντ μέχρι το 2024 ο Μπαϊγί!

Ανατροπή στο θέμα του Ερίκ Μπαϊγί! Παρότι ο Ιβοριανός στόπερ παρουσιαζόταν από πολλά δημοσιεύματα ότι ήταν έτοιμος να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρα του, αποφάσισε τελικά να παραμείνει στους «κόκκινους διαβόλους».

Ο Μπαϊγί υπέγραψε νέο συμβόλαιο, διάρκειας μέχρι το καλοκαίρι του 2024, με την Γιουνάιτεντ να ανακοίνωνει τη συμφωνία των δύο πλευρών. Φέτος, ο Ιβοριανός έχει μόλις 9 συμετοχές με την ομάδα του Μάντσεστερ.

📝 DEAL DONE: Eric Bailly has signed a new contract at Manchester United until 2024. (Source: @ManUtd) pic.twitter.com/7yxtDO6gv3

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 26, 2021