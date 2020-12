Στη ΦΥΛΑΚΗ ποδοσφαιριστής για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης – Έπαιξε με Χούμελς, Μπόατενγκ και Κρόος!

Πρωταθλητής Ευρώπης ως βασικό μέλος της Κ-19 της Γερμανίας το 2008. Παίκτης επιπέδου Bundesliga με τη Ζανκτ Πάουλι το 2010. Η καριέρα του Ντενίζ Νάκι, ένα από τα ελπιδοφόρα projects των Πάντσερ τη δεκαετία των ‘00s, εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικά από τις προσδοκίες γύρω από το όνομά του, αφού δέκα χρόνια αργότερα βρίσκεται στη φυλακή για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Ο κουρδικής καταγωγής 31χρονος μεσοεπιθετικός, γνωστός στη Γερμανία για τον ακτιβισμό του κατά του Ταγίπ Ερντογάν, φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» σε κύκλωμα που έβγαζε χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών, επιθέσεις και εκβιασμούς, ενώ τα τουρκικά Μέσα τον συνδέουν με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, που η δράση του συχνά καταγγέλεται ως τρομοκρατική.

Ήδη το 2018, ο Νάκι, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Λεβερκούζεν και μέχρι πρόσφατα έπαιζε στη Γ’ Τουρκίας με την Αμεντσπόρ, είχε καταδικαστεί σε 1 χρόνο και έξι μήνες κάθειρξης για «τρομοκρατική προπαγάνδα».

Σε επίπεδο εθνικής ομάδας, ο Νάκι είχε φτάσει μέχρι την Κ-21, όπου είχε συμπαίκτες μεταξύ άλλων τους Ματς Χούμελς, Ζερόμ Μπόατενγκ και Τόνι Κρόος.

Football player who had been living in Germany, #DenizNaki has been arrested as part of an ongoing investigation targeting organized crime. pic.twitter.com/SRNcRwEZrj

— dokuz8NEWS (@dokuz8news) December 25, 2020