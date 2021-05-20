Στη διάθεση των Ομονοιατών από Νήσου-Παπανικολή και Online Shop (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Από
Themasports.com
-
0
41

Η Ομόνοια ενημέρωση ότι τα… «πράσινα» γυαλιά ηλίου  είναι διαθέσιμα για τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά:

❗ΠΡΟΣΦΟΡΑ Shamrock Γυαλιά ήλιου OJO x OMONOIA (square) Ok hand Διαθέσιμα στις Green Boutique Νήσου-Παπανικολή και στο Online Shop! Right pointing backhand index Online Shop: https://bit.ly/3bCzCrG