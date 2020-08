Σπουδαία μεταγραφή για την Ανόρθωση (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Ανακοίνωση μεταγραφής από το τμήμα καλαθόσφαιρας της Ανόρθωσης:

“Diana Delva Welcome to Anorthosis!

Με ιδιαίτερη χαρά, η Ανόρθωση ανακοινώνει την απόκτηση της Αμερικανίδας Diana Delva, η οποία θα καλύψει την θέση ξένης παίκτριας στη Γυναικεία μας ομάδα, κατά την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η Diana Delva είναι 32 ετών, έχει ύψος 1,88 και αγωνίζεται στη θέση της power forward.

Η νέα ξένη παίκτρια μας, έφθασε στην Κύπρο στις 11 τρέχοντος και μετά την 14μερη καραντίνα καθώς και μετά τις εργομετρικές εξετάσεις, ξεκίνησε προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα.

Welcome again Diana Delva and we wish you all the best with our team!”.