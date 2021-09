Σπουδαία κίνηση από Έλιοτ: Χάρισε τη φανέλα και τα παπούτσια του σε πιτσιρικά στο νοσοκομείο!

Η Λίβερπουλ πέρασε… σαν σίφουνας από το «Elland Road» το απόγευμα της Κυριακής (12/9), επικρατώντας εύκολα 3-0 της Λιντς στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής στην Premier League.

Εκείνο πάντως που επισκίασε το παιχνίδι ήταν ο σοκαριστικός τραυματισμός του Χάρβεϊ Έλιοτ, ο οποίος στο 59ο λεπτό δέχθηκε ένα… εγκληματικό τάκλιν από τον Πασκάλ Στρούικ, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει λίγο αργότερα από τον αγωνιστικό χώρο με προορισμό το νοσοκομείο, εκεί όπου θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Παρά τον πόνο του και το γεγονός πως όχι μόνο θα χάσει όλη τη φετινή σεζόν, αλλά η επάνοδός του στην αγωνιστική δράση θα είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα της καριέρας του, ο 18χρονος μέσος προέβη σε μια σπουδαία κίνηση.

Συγκεκριμένα, χάρισε τη φανέλα του αγώνα, αλλά και τα παπούτσια του σε πιτσιρικά που βρισκόταν στο διπλανό κρεβάτι του νοσοκομείου, με τον νεαρό να ποζάρει γεμάτος χαρά και έκπληξη για αυτά τα… ανέλπιστα δώρα!

Well in, Harvey Elliott. That will mean the world to that kid. pic.twitter.com/hONEVQ06bE

— Big Uncle Knobhead (@willo_ian) September 12, 2021