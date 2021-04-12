Σπόντας: «Θέλω να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην Πάφο»

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Η Πάφος, μετά τη νίκη ενάντια στον Ερμή, δημοσίευσε στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας, δηλώσεις του νεαρού, Άλεξ Σπόντα, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του.

Το βίντεο:

 

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