Σπέσιαλ περιποίηση για Ζόρντι (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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O Ζόρντι Γκόμεθ ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον οδοντίατρο.

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