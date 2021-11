Σοβαρός τραυματισμός για Σέρινταν όμως και πάλι… ΤΡΟΛΑΡΕΙ! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Ο Κίλιαν Σέρρινταν υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και θα μείνει εκτός για τους επόμενους μήνες.

Ο πρώην επιθετικός του ΑΠΟΕΛ και της Ομόνοιας και νυν της Νταντίν δεν χάνει το χιούμορ του ούτε μετά από τέτοιο τραυματισμό.

Ο Σέρινταν αρχικά ενημέρωσε για τον τραυματισμό στον Αχίλλειο Τένοντα και στη συνέχεια…. έκλεισε το μήνυμα του με τρολλ κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομα του: «Σε μια θετική σημείωση όμως, μόλις επιστρέψω, μου είπαν ότι θα μετονομαστεί σε Acillians Tendon».

Thanks for all the messages folks, ruptured my Achilles tendon (turns out isn’t a great thing to do). On a positive note though, once I come back I’m told it will be renamed the Acillians Tendon ™ pic.twitter.com/vVzTqV9NTY

— Cillian Sheridan (@CillianSheridan) November 1, 2021