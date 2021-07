ΣΟΚ στην Πρέμιερ Λιγκ: Συνελήφθη παίκτης της Έβερτον με ενδείξεις για παιδοφιλία

Σοκ στην Premier League. Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ ο αρχηγός της Έβερτον, Γκίλφι Σίγκουρντσον συνελήφθη προ ημερών με ενδείξεις για αδικήματα που σχετίζονται με την παιδοφιλία!

Την είδηση αποκάλυψε η «Mirror» χωρίς να κατονομάσει τον ποδοσφαιριστή. Τόνισε ότι ο εκατομμυριούχος άσος συνελήφθη την Παρασκευή (16/07) στο σπίτι του στο Μάντσεστερ, κάτι που επιβεβαίωσε η Αστυνομία. Η τελευταία ενημέρωσε παράλληλα ότι ακολούθως έμεινε ελεύθερος με εγγύηση.

Τη σύλληψη για αδικήματα που σχετίζονται με την παιδοφιλία επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος της ομάδας στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής και έκανε γνωστό πως αποκλείστηκε από τις προπονήσεις μέχρι να ολοκληρώσουν οι Αρχές τις έρευνες και να υπάρξει αποτέλεσμα.

Λίγο αργότερα η Έβερτον ανακοίνωσε ότι ποδοσφαιριστής της αποκλείστηκε από τις υποχρεώσεις έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον αρχηγό της, Γκίλφι Σίγκουρντσον, ο οποίος είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ισλανδίας.

Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει:

«Η Έβερτον μπορεί να επιβεβαιώσει ότι παίκτης της πρώτης ομάδας έχει αποβληθεί εν αναμονή μιας αστυνομικής έρευνας. Το Club θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις Aρχές με τις έρευνές τους και δεν θα κάνει καμία περαιτέρω δήλωση αυτή τη στιγμή».

Everton statement: “Everton can confirm it has suspended a First-Team player pending a police investigation. The Club will continue to support the authorities with their inquiries and will not be making any further statement at this time.” 🚨 #EFC pic.twitter.com/P8ZojIjyQK

— RouteOneFootball (@Route1futbol) July 19, 2021