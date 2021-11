Σήμερα στο Λονδίνο ο Κόντε, μια ανάσα από Τότεναμ

Προ των πυλών της Τότεναμ είναι ο Αντόνιο Κόντε. Ο Ιταλός τεχνικός, σύμφωνα με το Sky Italia, αναμένεται σήμερα το απόγευμα στο Λονδίνο για τις τελικές συζητήσεις, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος απολύθηκε.

O 52χρονος προπονητής οδήγησε την Ίντερ την περασμένη σεζόν στην κατάκτηση του τίτλου στην Serie A, επίτευγμα που επανέλαβε μετά τα τρία πρωταθλήματα που είχε πάρει με τη Γιουβέντους από το 2012 μέχρι το 2014.

Το Λονδίνο δεν του είναι άγνωστο, καθώς τη διετία 2016-2018 εργάστηκε στην Τσέλσι με την οποία είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2017 και το Κύπελλο το 2018.

