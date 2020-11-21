Σεργίου: «Εκεί που πρέπει να είναι…» – Τι είπε για τον αγώνα κόντρα στην Ομόνοια (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δηλώσεις στην κάμερα της Νέας Σαλαμίνας παραχώρησε ο ποδοσφαιριστής Κωνσταντίνος Σεργίου.

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