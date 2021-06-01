ΣΕΝΙΟΣ ο Πετρίδης – Έβαλε τα… καλά του για τη Συνέλευση (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Με τα… καλά του έφτασε στο Pavillion Hall ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, Πρόδρομος Πετρίδης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

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