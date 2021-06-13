Σέλφι με την όμορφη Μαρίν μετά το τρέξιμο ο Μποτεάκ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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O Έρικ Μποτεάκ, ανάρτησε φωτογραφία με την κοπέλα του, Μαρίν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά το πρώτο τους τρέξιμο στην Κύπρο, έπειτα από την επιστροφή τους στο νησί μας, από τις διακοπές.

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