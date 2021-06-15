Σέλφι με την «καυτή» Σόφι ο Μανρίκε (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο Μανρίκε ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την πανέμορφη κοπέλα του, Σόφι.

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