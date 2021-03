Σε τρελά κέφια ο Κέϊν – Έστειλε την Τότεναμ στο -2 από τετράδα!

Ο Χέρι Κέιν είχε απίστευτα κέφια, ήταν μέσα σε όλα τα γκολ και οδήγησε την Τότεναμ σε ένα εύκολο βράδυ με το 4-1 εντός έδρας κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας. Ο Αγγλος επιθετικός σέρβιρε τα δύο πρώτα γκολ στον Μπέιλ (25′, 49′), με τον Ουαλό σούπερ σταρ να δείχνει ότι έχει βρει σταθερό ρυθμό, φτάνοντας τα 10 γκολ συνολικά στη σεζόν.

@HKane and Heung-Min Son have now combined for more goals in a single season than any other duo in @premierleague history!

#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/WmyA7i8W6i

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 7, 2021