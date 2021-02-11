Σε καραντίνα ακόμη ο Γκεριέ – Επιδεικνύει τους κοιλιακούς και τα τατουάζ του (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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TEL AVIV, ISRAEL - OCTOBER 22: (BILD ZEITUNG OUT) Donald Guerrier of Qarabag FK controls the ball during the UEFA Europa League Group I stage match between Maccabi Tel-Aviv FC and Qarabag FK at Bloomfield Stadium on October 22, 2020 in Tel Aviv, Israel. (Photo by Ahmad Mora/DeFodi Images via Getty Images)

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Απόλλωνα, Ντόναλντ Γκεριέ, βρίσκεται ακόμα σε καραντίνα και ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδεικνύοντας τους κοιλιακούς και τα τατουάζ του.

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