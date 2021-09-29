Σε γνωστό εστιατόριο της Λευκωσίας Σόουζα-Νατέλ – Συνάντηση με πρώην ΑΠΟΕΛίστα! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, Σόουζα και Νατέλ, συναντήθηκαν σε γνωστό εστιατόριο της Λευκωσίας με τον πρώην παίκτη της Λευκωσιάτικης ομάδας, Ζίβκο Μιλάνοφ, με τον πρώτο να ανεβάζει την πιο κάτω φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

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