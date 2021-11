Σε ελληνικά χέρια ο παγκόσμιος τίτλος! Νέος παγκόσμιος πρωταθλητής ο Καμπόσος, διέλυσε τον Λόπες (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο παγκόσμιος τίτλος είναι σε ελληνικά χέρια. Ο Γιώργος Καμπόσος είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής παίρνοντας πανάξια τη ζώνη από τα χέρια του, μέχρι και σήμερα αήττητου, Τεοφίμο Λόπες στη Νέα Υόρκη με ένα γήπεδο εναντίον του.

Ο Ελληνοαυστραλός αναδείχθηκε νικητής με split decision με τους δύο από τους τρεις κριτές να του δίνουν το προβάδισμα στους γύρους και την ζώνη. 115-112 και 115-111 ήταν το σκορ που έδωσαν οι δύο κριτές με τον τρίτο να δίνει σκορ 114-113 υπέρ στον Λόπες.

Η υπόσχεση του Καμπόσου ότι θα παίξει τη «φωτιά με τη φωτιά» φάνηκε από την αρχή του αγώνα. Από τον πρώτο γύρο δεν φοβήθηκε ποτέ τον αμερικανό αντίπαλό του και με ένα overhand που πέρασε στον Λόπες έδειξε τις διαθέσεις του, ρίχνοντάς τον στο καναβάτσο στα τελευταία δεύτερα του εναρκτηριου γύρου. Ο Ελληνοαυστραλός αν και έχασε τους επόμενους γύρους, ανέβασε την απόδοσή του, με εξαιρετικούς συνδυασμούς πέρασε αρκετά χτυπήματα και πήρε τους επόμενους.

Ο Καμπόσος βρήκε το σθένος και αντέδρασε στην τελευταία προσπάθεια του Λόπες ο οποίος πήρε τον 9ο και τον 10ο γύρο. Κατάφερε να περάσει ένα χτύπημα και να σκίσει το δεξί φρύδι του Αμερικανού, ένα σημείο που έγειρε τους τελευταίους γύρους στην πλευρά του. Ο Καμπόσος πήρε τον 11ο και τον τελευταίο γύρο κατακτώντας τη νίκη.

OH YES HE KAM. George Kambosos Jr. shocks the boxing world with a split decision upset win over unified lightweight champion Teófimo López. The Australian was a major underdog heading into Saturday’s fight. 🎥 @DAZNBoxing pic.twitter.com/HCWoWy7YWN — The Athletic (@TheAthletic) November 28, 2021

AUSTRALIA’S NEWEST WORLD CHAMP! WOWWWWWWWWWW! George Kambosos Jr. STUNS the boxing world by taking down unbeaten champion Teofimo Lopez! #LopezKambososJr MORE: https://t.co/euOV5WsHau pic.twitter.com/zyfiQ8coHc — FOXSportsAUS (@FOXSportsAUS) November 28, 2021

Kambosos lands a few shots, but Teófimo answers back to end the round ⚡️#LópezKambososJr pic.twitter.com/CpOqemaoP7 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021

Πηγή: www.sport-fm.gr