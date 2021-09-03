Σε δύο γκρουπ τα μαθήματα για το UEFA C – Τα ονόματα προπονητών

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Η ΚΟΠ ανακοινώνει πως το Σεμινάριο UEFA C, λόγω μέτρων Covid -19, θα χωριστεί σε 2 γκρουπ.

Για το  1ο γκρουπ, η Α΄ φάση θα διεξαχθεί 6 – 10 Σεπτεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ στη Λευκωσία. Ώρες 08:30 -14:30. Η 2η φάση θα γίνει,  4 – 8 Οκτωβρίου 2021 επίσης στο ΓΣΠ . Ώρες 08:30 -14:30

Για το  2ο γκρουπ, η Α΄ φάση θα διεξαχθεί 13 – 17 Σεπτεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ στη Λευκωσία. Ώρες 08:30 -14:30. Η 2η φάση θα γίνει,  11 – 15 Οκτωβρίου 2021 επίσης στο ΓΣΠ. Ώρες 08:30 -14:30.

Δείτε πιο κάτω τα ονόματα των προπονητών που θα παρουσιαστούν με το 1ο γκρουπ και τα ονόματα των προπονητών που θα παρουσιαστούν με το 2ο γκρουπ.

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C (1o ΓΚΡΟΥΠ)

ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΖΑΜΑΝΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΛΩΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΖΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
ΣΙΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΗΛΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΑΒΒΑ ΦΙΛΙΠΠΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΙΖΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
   

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C (2o ΓΚΡΟΥΠ)

ΑΒΡΑΑΜ ΣΕΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΝΑΡΗΣ
ΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜHΤΡΙΟΣ
ΤΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΡΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΙΖΟΣ
ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΙΩΡΚΑ ΑΝΝΑ
ΖΟΤΤΗ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
ΦΑΝΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΕΣΆΣ ΑΝΔΡΈΑΣ
ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

 

Πηγή: www.cfa.com.cy