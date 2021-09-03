Σε δύο γκρουπ τα μαθήματα για το UEFA C – Τα ονόματα προπονητών

Η ΚΟΠ ανακοινώνει πως το Σεμινάριο UEFA C, λόγω μέτρων Covid -19, θα χωριστεί σε 2 γκρουπ.
Για το 1ο γκρουπ, η Α΄ φάση θα διεξαχθεί 6 – 10 Σεπτεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ στη Λευκωσία. Ώρες 08:30 -14:30. Η 2η φάση θα γίνει, 4 – 8 Οκτωβρίου 2021 επίσης στο ΓΣΠ . Ώρες 08:30 -14:30
Για το 2ο γκρουπ, η Α΄ φάση θα διεξαχθεί 13 – 17 Σεπτεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ στη Λευκωσία. Ώρες 08:30 -14:30. Η 2η φάση θα γίνει, 11 – 15 Οκτωβρίου 2021 επίσης στο ΓΣΠ. Ώρες 08:30 -14:30.
Δείτε πιο κάτω τα ονόματα των προπονητών που θα παρουσιαστούν με το 1ο γκρουπ και τα ονόματα των προπονητών που θα παρουσιαστούν με το 2ο γκρουπ.
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C (1o ΓΚΡΟΥΠ)
|ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ
|ΡΑΦΑΗΛ
|ΑΧΙΛΛΕΩΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑΣΕΜΗΣ
|ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΖΑΜΑΝΗΣ
|ΖΗΣΙΜΟΣ
|ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΣ
|ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΘΕΟΦΙΛΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΛΩΡΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΜΟΥΖΟΥΡΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΜΟΥΝΤΟΥΚΟΥ
|ΣΑΒΒΑΣ
|ΝΕΟΦΥΤΟΥ
|ΔΗΜΟΣ
|ΠΑΝΑΓΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΡΟΚΟΠΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΡΑΦΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΕΡΔΑΡΗΣ
|ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
|ΣΙΟΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΙΜΟΘΕΟΥ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΥ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΧΡΥΣΟΧΟΣ
|ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΗΛΙΑ
|ΕΥΤΕΡΠΗ
|ΚΟΦΤΕΡΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|ΣΑΒΒΑ
|ΦΙΛΙΠΠΑ
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
|ΛΟΥΚΑΣ
|ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
|ΛΟΙΖΟΣ
|ΝΕΟΦΥΤΟΥ
|ΝΤΑΝΙΕΛ
|ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
|ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C (2o ΓΚΡΟΥΠ)
|ΑΒΡΑΑΜ
|ΣΕΡΓΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
|ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΕΛΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΜΑΝΩΛΗΣ
|ΜΑΝΩΛΗΣ
|ΜΑΥΡΟΥ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΠΑΠΑΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΑΠΠΑΣ
|ΚΑΝΑΡΗΣ
|ΣΟΥΛΑΣ
|ΔΗΜHΤΡΙΟΣ
|ΤΑΡΑΛΙΔΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΧΑΡΠΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΧΕΙΜΩΝΑ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
|ΛΟΙΖΟΣ
|ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΓΙΩΡΚΑ
|ΑΝΝΑ
|ΖΟΤΤΗ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΛΟΥΚΑΣ
|ΦΑΝΤΑΡΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΦΕΣΆΣ
|ΑΝΔΡΈΑΣ
|ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ
|ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΥ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
Πηγή: www.cfa.com.cy