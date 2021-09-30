Σατσιάς: «Κάναμε κάτι το εξαιρετικά απίστευτο στο κύπελλο – Είμαστε περήφανοι γι΄ αυτή την ομάδα» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της ΕΝΠ έκανε ο προπονητής της ομάδας, Μαρίνος Σατσιάς, ο οποίος σχολίασε τις δύο πολύ σημαντικές νίκες των “βυσσινί”, την παρουσία των νεαρών ποδοσφαιριστών στο ματς του κυπέλλου, αλλά και τον επερχόμενο αγώνα απέναντι στην Καρμιώτισσα.

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