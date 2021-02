Σάο Πάουλο καλεί Πέδρο Μαρτίνς!

Οι Πορτογάλοι προπονητές έχουν γίνει μόδα στην Βραζιλία και η επιτυχία των Ζόρζε Ζεσούς και Αμπέλ Φερέιρα κάνει όλο και περισσότερες ομάδες από την χώρα του καφέ να στρέφονται στην προπονητική αγορά της ιβηρικής.

Σύμφωνα με την globoesporte η Σάο Πάουλο χτύπησε την πόρτα του Πέδρο Μαρτίνς, τον οποίο πέρασε από μία συνέντευξη για να δει τις ιδέες του και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού είναι ανάμεσα στους υποψηφίους μαζί με τους Μάρκο Σίλβα, Μπρούνο Λάζε, Αντρέ Βίλας-Μπόας, Γκιγέρμο Μπάρος Σκελότο, ωστόσο αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο να αφήσει άμεσα τον Ολυμπιακό για την Σάο Πάουλο δεν συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, τόσο λόγω κόστους, όσο και κακού timing.

Português Pedro Martins é mais um técnico na lista do São Paulo em processo de entrevistas com candidatos.

Informação do nome apurada em parceria com @andrehernan

Clube não põe prazo para fechar com novo treinador.https://t.co/jc8I7WNrha

— Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) February 5, 2021