Σάντος: «Στόχος μας να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα – Βλέπουμε το κάθε ματς σαν τελικό»

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Η ΑΕΛ δημοσίευσε βίντεο με δηλώσεις του ποδοσφαιριστή της ομάδας, Μπρούνο Σάντος ενόψει του αγώνα κόντρα στην Kαρμιώτισσα.

Το βίντεο: