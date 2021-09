Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Και ΔΕΥΤΕΡΟ γκολ ο Κριστιάνο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Διαβάστε επίσης: Επιστροφή Κριστιάνο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με… «παστέλι»! (ΒΙΝΤΕΟ)

Απίθανο ξεκίνημα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο! Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε και δεύτερη φορά στην επιστροφή του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με ωραίο διαγώνιο σουτ, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του κόντρα στη Νιουκάστλ (2-1).

To βίντεο με το γκολ του:

always find a way to make ronaldo’s goals look worse i swear these messi stans are genuine cancer https://t.co/hIqNi8BZmH

— general. (@generalxijk) September 11, 2021