ΣΑΛΟΣ στην Ιταλία: Παίκτης της Ίντερ φίλησε το σήμα της… Γιουβέντους πριν από το ντέρμπι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μπορεί ο Αρτούρο Βιντάλ να ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης νίκης της Ίντερ, επί της Γιουβέντους καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ομάδας του, ωστόσο ο Χιλιανός φαίνεται πως τρέφει ακόμα συναισθήματα προς τη «γηραιά κυρία»…

Ο ποδοσφαιριστής των «νερατζούρι» συνελήφθη… από την κάμερα να φιλάει το σήμα της Γιουβέντους κατά τη διάρκεια που της συνάντησης του με τον Τζιόρτζιο Κιελίνι.

Η κίνηση αυτή ξεσήκωσε τους φιλάθλους της Ίντερ που έχουν ενοχληθεί σε μεγάλο βαθμό από την πράξη αυτήν του Βιντάλ, με τον Χιλιανό πάντως να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας πως φίλησε καταλάθος το σήμα…

«Δεν είχα σκοπό να φιλήσω το σήμα μίας άλλης ομάδας. Η κίνηση μου ήταν για να δείξω την αγάπη μου σε έναν αδερφό (σ.σ. Κιελίνι) που μου έδωσε το ποδόσφαιρο και με τον οποίο πέρασα υπέροχα χρόνια μαζί. Σέβομαι την ομάδα μου, τους φιλάθλους και όλους όσοι πιστεύουν ότι μπορώ να συμβάλλω και στην ιστορία αυτού του συλλόγου. Θα δώσω και την ψυχή μου γι’ αυτό», είπε ο Βιντάλ.

Δείτε το βίντεο:

Vidal accidentally kissed the Juventus badge before kick off 😂 pic.twitter.com/VduftSgVN4

— ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021