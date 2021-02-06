ΣΑΛΓΚΑΔΟ: «Το πλάνο είναι μακροχρόνιο» – Οι εντυπώσεις του για την Κύπρο και το πρωτάθλημα (ΒΙΝΤΕΟ)

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Ο νέος υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος της Πάφου, Μίτσελ Σαλγκάδο μίλησε στη κάμερα της Παφιακής ομάδας.

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