Ρουσιάς: «Να δικαιώσω πρόεδρο και προπονητή που πίστεψαν σε εμένα» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Ο Ονησίφορος Ρουσιάς, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ανόρθωση, παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της Κυρίας και ανάμεσα σε άλλα, τόνισε πως θέλει να συνεχίσει την καλή του περσινή πορεία και να πετύχει πολλά γκολ με τον φοίνικα στο στήθος.

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