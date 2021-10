Ρονάλντο: Δεύτερη φορά στην καριέρα του χάνει με πέντε γκολ διαφορά

Δεύτερη φορά στην καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο που χάνει σε έναν αγώνα με πέντε γκολ διαφορά!

Η πρώτη ήταν τον Νοέμβριο του 2010 σε ένα κλάσικο που η Ρεάλ γνώρισε τη συντριβή με 5-0 από την Μπαρτσελόνα.

5 – Today was only the second time in 617 top-flight league appearances that Cristiano Ronaldo ended on the losing side by 5+ goals in a match, with the other a 5-0 defeat as a Real Madrid player against Barcelona in November 2010. Humbled. pic.twitter.com/0MqTvIWXYJ

— OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2021