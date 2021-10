Ρόμπερτσον στο 0-5: «Συνεχίζουμε! Να είστε αδίστακτοι» (BINTEO)

Η Λίβερπουλ πέτυχε έναν ιστορικό θρίαμβο απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (0-5), αλλά ο Άντι Ρόμπερτσον ήθελε… κι άλλο!

Στους πανηγυρισμούς για το πέμπτο γκολ, το οποίο ήρθε στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης από τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο Σκωτσέζος μπακ «συνελήφθη» από την κάμερα να ζητά από τους συμπαίκτες του να μην πατήσουν φρένο αλλά τον μεγάλο τους αντίπαλο στο… κεφάλι

«Συνεχίζουμε! Να είστε αδίστακτοι! Πάμε!», ήταν τα λόγια που φώναζε ο Ρόμπερτσον.

5-0 up…

“Keep going, be ruthless, come on!”

Love Robbo’s mentality. pic.twitter.com/yQxKwdOGif

