Ρομό: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην ΑΕΚ – Περιμένω να σας δω στην ‘Αρένα’» (ΒΙΝΤΕΟ)

Από
Themasports.com
-
0
22

Η ΑΕΚ δημοσίευσε βίντεο στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας με το οποίο καλωσορίζει τον Χοσέ Ρομό.

Δείτε το: 