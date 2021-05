Ρόμα: Βρέθηκε κι άλλο παιδί στην Αθήνα με την βοήθεια της ομάδας! (vid)

Στην ανακοίνωση της επιστροφής του Ελ Σαραουΐ στους «τζιαλορόσι», υπήρχε το πρόσωπο του μικρού κοριτσιού στο πλαίσιο της τρομερά σημαντικής καμπάνιας που συνεχίζει η Ρόμα για να βοηθήσει αγνοούμενα παιδιά να εντοπιστούν και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Το κορίτσι από την Αθήνα βρέθηκε όπως ενημέρωσε και το «Χαμόγελο του Παιδιού» και η Ρόμα εξέφρασε γι’ ακόμα μια φορά την τεράστια χαρά της για την αίσια έκβαση ακόμα μιας τέτοιας υπόθεσης..

The @ICMEC_official and @hamogelo have informed us that a young girl from Athens who appeared in the @OfficialEl92 announcement video has subsequently been found.

She becomes the ninth child featured in one of the club’s transfer videos to be found safe and well. ♥️ #ASRoma pic.twitter.com/R0ORhQdOaD

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 26, 2021