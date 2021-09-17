Ριστέφσκι: «Θα παραμείνουμε προσγειωμένοι, συνεχίζοντας την σκληρή δουλειά»

Από
Themasports.com
-
0
44

Συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της ΑΕΛ παραχώρησε ο ποδοσφαιριστής της Λεμεσιανής ομάδας, Κίρε Ριστέφσκι, ενόψει του Σαββατιάτικου (18/09, 20:00) αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας.

Δείτε το βίντεο: