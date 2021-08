Respect: Ο Αιγύπτιος παραολυμπιονίκης που παίζει πινγκ πονγκ κρατώντας τη ρακέτα με το στόμα (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες έχουν πλήθος ανθρώπινων ιστορικών που πρέπει να αποτελούν πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση. Μια από αυτές έρχεται από τον Ιμπραχίμ Χαμαντού, ο οποίος σε ηλικία 48 ετών συμμετέχει στη διοργάνωση του Τόκιο ως αθλητής του πινγκ-πονγκ. Αυτό που τον ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους συναθλητές του με αναπηρία, είναι πως ο ίδιος κρατά τη ρακέτα με το στόμα του!

Ο Αιγύπτιος παραολυμπιονίκης έχασε τα δύο χέρια του σε ατύχημα με τρένο σε ηλικία 10 ετών. «Θέλω να πω σε όλους πως τίποτα δεν είναι αδύνατο και πως όλοι μπορούν να κάνουν αυτό που αγαπούν, κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες. Η αναπηρία δεν είναι στα χέρια ή στα πόδια, αλλά το να αποδέχεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτό που σου αρέσει», τόνισε προσφέροντας ένα μάθημα ζωής.

O Koρεάτης αντίπαλός του μπορεί να πήρε τη νίκη, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που έχει σημασία για τον Χαμαντού, ο οποίος το 2011 και το 2013 ήταν ασημένιο στους Παναφρικανικούς Αγώνες, ενώ το 2016 στο Ρίο συμμετείχε για πρώτη φορά σε Παραολυμπιακούς Αγώνες.

This is incredible. 48 year old Egyptian Paralympian Ibrahim Hamadtou who lost his arms in a train accident aged 10 in Tokyo today. Could have played football but took up table tennis “as a challenge.” How inspiring is this? (via @Ch4Paralympics) pic.twitter.com/ONB59KwgVD

