Ράσφορντ: Τρομερή απάντηση για ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Ο Ράσφορντ μπήκε στην λίστα των παικτών που τις τελευταίες μέρες δέχονται εμετικά μηνύματα στα social media με τους ρατσιστές οπαδούς να κάνουν ξανά την εμφάνισή τους.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το τέλος του ντέρμπι με την Άρσεναλ, όπου η ομάδα του Σόλσκιερ έμεινε στο 0-0 κι έτσι βρέθηκε στο -3 από την κορυφή, αποκάλυψε την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η ανθρωπιά και τα social media στα χειρότερά τους. Ναι είμαι μαύρος και είμαι περήφανος. Κανείς και κανένα μήνυμα δεν θα με κάνει να αισθανθώ διαφορετικά. Συγγνώμη αν περιμένατε κάποια δυνατή αντίδραση, αλλά δεν θα την έχετε.

Δεν θα δείξω εικόνες, θα ήταν ανεύθυνο γιατί με ακολουθούν και όμορφοι άνθρωποι και παιδιά και δεν χρειάζονται να τα διαβάσουν αυτά».

In nicer news, @arsenal thank you for the match day programme, really lovely touch that was appreciated. Although I would have felt better if we’d taken the 3 points.. pic.twitter.com/8FoykqrTu2

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 30, 2021