Ψωνίζει Πίκφορντ από την Έβερτον!

Τη δική του σφραγίδα στην Τότεναμ θέλει να βάλει ο Αντόνιο Κόντε. Ο Ιταλός προπονητής ήρθε μέσα στη σεζόν για να αντικαταστήσει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Και σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, έχει ήδη σκεφτεί την περίπτωση του Τζόρνταν Πίκφορντ για τη θέση του τερματοφύλακα.

Ο Άγγλος γκολκίπερ ανήκει στην Έβερτον και όπως αναφέρει η Telegraph, θα βρει την ευκαιρία να ανέβει σκαλί στην καριέρα του. Το συμβόλαιο του Ούγκο Γιορίς λήγει το καλοκαίρι και ακόμη δεν έχουν γίνει συζητήσεις περί ανανέωσης. Ως εκ τούτου, από τον Γενάρη κιόλας, ο Γάλλος τερματοφύλακας θα έχει το δικαίωμα να μιλήσει με όποια ομάδα θέλει. Θα συμπληρώσει μια δεκαετία στο Λονδίνο με τη φανέλα των «Σπερς». Αλλά, αν δεν αλλάξει κάτι, θα αποχωρήσει ως ελεύθερος το καλοκαίρι του 2022.

Ο Αντόνιο Κόντε έχει στην πρώτη θέση της λίστας με τους πιθανούς αντικαταστάτες του Γιορίς, τον Πίκφορντ. Το συμβόλαιο του 27χρονου πορτιέρο εκπνέει το 2024 και η τιμή του ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, θα δούμε στο μέλλον πόσο θα προχωρήσει η υπόθεση αυτή.

