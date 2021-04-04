Πσισιέ: «Θέλουμε να τα πάρουμε ΟΛΑ – Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος ειδικά για το λάθος που έκανα…» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Οι δηλώσεις του αμυντικού της ΑΕΛ, Κριστόφ Πσισιέ στην επίσημη σελίδα της ομάδας.

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