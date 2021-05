«Ψήνεται» για επιστροφή ο Πογκμπά! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Όλα δείχνουν πως ο Πολ Πογκμπά θα αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα επιστρέψει στη Γιουβέντους. Ο 28χρονος Γάλλος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με το νέο προπονητή της Γηραιάς Κυρίας, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και ο τεχνικός τον θέλει στην ομάδα του.

Υπάρχει σκέψη και από τους δυο συλλόγους να γίνει μια… τράμπα ανάμεσα σε Πογκμπά και Ρονάλντο, αφού και οι δυο ποδοσφαιριστές φαίνεται θα αποχωρήσουν από τις ομάδες που αγωνίζονται.

Ο Πολ Πογκμπά αγωνίζεται στους «κόκκινους διαβόλους» από το 2016, πραγματοποιώντας μέχρι σήμερα 206 συμμετοχές, σκοράροντας 38 γκολ και μοιράζοντας 42 ασίστ.

Paul #Pogba would like to leave #ManchesterUnited after Euro2020. He is in good relationship with Max Allegri e many players of Bianconeri. #Juventus are working for a possible swap with #CristianoRonaldo, who could leave. #ManUnited has already opened talks for #CR7 return… 👀 https://t.co/3kcbvH33eV

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 29, 2021