«Ψάχνεται» για την απόκτηση Λιβάγια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Σύμφωνα με τον λογαριασμό “MLS Transfer” στο twitter, ο Κροάτης επιθετικός που δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση ανανέωσης της ΑΕΚ, βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδας της πρώτης κατηγορίας του αμερικανικού πρωταθλήματος (MLS).

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα: «Ομάδα του MLS σκέφτεται την απόκτηση του Μάρκο Λιβάγια της ΑΕΚ αλλά θα πρέπει να κάνει πρόταση άμεσα, καθώς και οι Τραμπζονσπόρ, Μπασάκσεχίρ συνδέθηκαν μαζί του την περασμένη εβδομάδα. Οι Ρεν, Σεντ Ετιέν και Αλ Γουάντα ενδιαφέρθηκαν το καλοκαίρι».

Source: MLS club looking into acquiring Marko Livaja from AEK Athens but need offer in soon as Trabzonspor, Başakşehir linked with him in past week. Rennes, St. Etiene, Al Wahda interested over the summer.

