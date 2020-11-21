ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της τελευταίας στιγμής και στις δύο ομάδες και… ΕΚΤΟΣ

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Όπως ανέφεραν στη Cytavision λίγα λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης Δόξα – Ερμής, Νίκος Κωνσταντίνου από τους γηπεδούχους και Ανδρέας Παπαθανασίου από τους φιλοξενούμενους, αντιμετωπίζουν από ένα αγωνιστικό πρόβλημα οι δύο ομάδες της τελευταίας στιγμής.

Ο Κώστας Σακκάς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μιντίκκη, ενώ ο Μαρίνος Σατσιάς στον Ντίας.

 