Πρωτοχρονιάτικες ευχές και μηνύματα για το 2021, από Καραπατάκη, Αυγουστή και παίκτες (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από το επίσημο κανάλι της ΑΕΚ, τις Πρωτοχρονιάτικες ευχές και τα μηνύματα που έστειλαν για το 2021, ο πρόεδρος Άντρος Καραπατάκης, ο προπονητής Σψφρόνης Αυγουστή, αλλά και οι ποδοσφαιριστές της Λαρνακιώτικης ομάδας: