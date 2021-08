Η Ραπίντ Βιέννης εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται στην Κύπρο και η Αυστριακή ομάδα ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία από Λάρνακα και το εξής:

«Φτάσαμε στο ξενοδοχείο μέσα σε οχήματα με κλιματισμό. Είναι πολύ πιο ζέστη εδώ στην Λάρνακα από τη Βιέννη».

Δείτε την ανάρτηση:

Alles da, weiter ins Hotel in klimatisierten Fahrzeugen, es ist doch viel heißer hier in Larnaka als in Wien. #skrapid #SCR2021 #UEL pic.twitter.com/PUZLrVkr54

