Πρωθυπουργός Αυστραλίας για την… απέλαση του ανεμβολίαστου Τζόκοβιτς: «Κανείς δεν είναι πάνω από τους κανόνες»

Ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον, μετά την απαγόρευση εισόδου του ανεμβολίαστου Νόβακ Τζόκοβιτς στη χώρα.

«H Visa του κ. Τζόκοβιτς απορρίφθηκε. Οι κανόνες είναι κανόνες, ειδικά όταν αφορούν τα σύνορά μας. Κανείς δεν είναι πάνω από τους κανόνες. Η ισχυρή πολιτική μας όσον αφορά την είσοδο στη χώρα ήταν καθοριστική, ώστε η Αυστραλία να έχει από τους χαμηλότερους μέσους όρους θανάτων από COVID στον κόσμο. Συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί», έγραψε στο Twitter.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.

