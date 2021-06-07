Πρώτες ΑΤΑΚΕΣ Κβιλιτάια: «Είμαι περήφανος που είμαι μέλος του μεγαλύτερου κλαμπ της Κύπρου – Μόνο ΑΠΟΕΛ»

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Ο ΑΠΟΕΛ δημοσίευσε δηλώσεις του νεοαποκτηθέν επιθετικού της ομάδας, Γκιόργκι Κβιλιτάια.

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