ΠΡΟΣΕΥΧΗ από όλους για Έρικσεν – Τα μηνύματα των ομάδων μας (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Όλοι προσευχόμαστε για τον Δανό Κρίστιαν Έρικσεν ο οποίος κατέρρευσε την ώρα του αγώνα με την Φινλανδία.

Τα μηνύματα των ομάδων μας στα social media:

Christian the whole of football is with you 🙏 pic.twitter.com/mRd7HkyUG0 — OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) June 12, 2021

Praying for you 🇩🇰🙏 — Pafos FC (@pafosfcofficial) June 12, 2021

Our thoughts are with you, Christian. 🇩🇰🙏 pic.twitter.com/LLfQ5eg8HF — Olympiakos Nicosia FC (@OlympiakosNic) June 12, 2021

Our thoughts and prayers are with @ChrisEriksen8. Wishing you a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/xVrXqz6HsA — Apollon FC (@APOLLONOFFICIAL) June 12, 2021