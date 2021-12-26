Πρώην ρεφ ζητά… ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ Βασίλη Δημητρίου (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο Χάρης Γλυκής, πρώην ρεφ Α’ κατηγορίας και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαιτητών, καλεί την ΚΟΠ αλλά και τον σύνδεσμο, να δει εξετάσουν το ενδεχόμενο απαλλαγής του Βασίλη Δημητρίου.

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