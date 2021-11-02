Πρώην Ομονοιάτης «κάρφωσε» τη Σιόν του Τραμετσάνι (ΒΊΝΤΕΟ)

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Βίντεο με το γκολ που σημείωσε (σσ. το δεύτερο της ομάδας του) στην εκτός έδρας νίκη της Γκρασχόπερς επί της Σιόν του Πάολο Τραμετσάνι, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instgagram, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας, Καλί Σενέ.

Δείτε το ποστάρισμα του:

 

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